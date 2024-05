Ex-Real diz que perdeu familiares em Nova Caledônia: 'Baleados na cabeça'

Nova Caledônia está sendo palco de violentos protestos de separatistas, que já deixaram centenas de feridos. Segundo a imprensa francesa, sete pessoas morreram nos últimos dias.

A crise no arquipélago começou há duas semanas atrás. A Nova Caledônia está sob domínio francês desde os anos 1800, mas integrantes do povo indígena reivindicam mais autonomia.

No último dia 15, o governo da França decretou estado de emergência no local. As autoridades também indicaram um toque de recolher obrigatório, além de fecharem escolas e o aeroporto principal.