Especulado em Corinthians e SPFC, Lamela se despede do Sevilla

O meia argentino Erik Lamela,32, anunciou sua despedida do Sevilla nesta terça-feira (28) e está livre para procurar um clube.

O que aconteceu

O Sevilla promoveu um evento para homenagear Erik Lamela, que ficou três temporadas no clube. No time espanhol, o meia conquistou a Liga Europa em 2022/23, sendo uma peça fundamental na reta final do torneio.

Problemas físicos atrapalharam o último ano de Lamela no Sevilla. Na temporada 2023/24, o argentino fez apenas 19 jogos e contribuiu com dois gols e uma assistência.