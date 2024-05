Os gols esquecidos de Endrick pelo São Paulo, que impressionaram Palmeiras

Endrick se despede do Palmeiras nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), no duelo contra o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Danilo Lavieri, Flavio Latif e Paulo Massini mostraram na Live do Palmeiras — toda terça-feira às 17h (de Brasília), no Youtube do UOL Esporte — gols raros do atacante pelo São Paulo, com apenas nove anos.

Entenda a situação

Endrick jogou a Go Cup de 2016 — evento tradicional de categorias de base — pelo Brasília Fut Academy, que tinha parceria com o São Paulo. O Tricolor do Morumbi já monitorava o atleta, e ele usou as cores do clube na competição.

O garoto teve muito destaque no torneio e o São Paulo fez uma proposta definitiva para ficar com ele, mas a família do jogador não gostou das condições do negócio. Toda a família morava em Brasília, e Douglas — pai do atleta — queria que o Tricolor bancasse uma casa para eles morarem em São Paulo ou um emprego (o que não aconteceu).