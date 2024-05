Palmeiras quer fechar a fase de grupos invicto pela 3ª vez nos últimos cinco anos

?? Chegou a rodada final! Se liga na classificação da Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores.

Se terminar com a melhor campanha, o Palmeiras conquistará o feito pela sexta vez nos últimos sete anos. No período, apenas em 2018, o Palmeiras não terminou com a melhor campanha geral, terminando com a segunda.

A bola vai rolar às 19h (de Brasília) dessa quinta-feira, no Allianz Parque. Com 13 pontos, o Palmeiras está empatado com River Plate e Talleres, mas à frente no saldo de gols.