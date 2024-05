Conmebol multa San Lorenzo por ato racista de torcedora contra palmeirenses

A Conmebol comunicou que o San Lorenzo será multado pela conduta de uma torcedora em direção à torcida do Palmeiras durante embate pela 1ª rodada da Copa Libertadores, em 3 de abril.

O que aconteceu

A multa será no valor de U$ 120 mil (R$ 619 mil na cotação atual). A quantia será debitada automaticamente de valores que o San Lorenzo tem a receber da Conmebol.

O San Lorenzo precisará exibir mensagens com a frase "Chega de Racismo" em cartazes e no telão de seu estádio. A campanha também será estendida às redes sociais do time. O clube argentino, 2º colocado em sua chave, encerrará sua participação na fase de grupos na Copa Libertadores justamente contra o Palmeiras, nesta quinta (30). Portanto, não se sabe quando será o próximo jogo por competição continental no El Nuevo Gasómetro.