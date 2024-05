Parreira está curado do câncer, diz médico ex-seleção

O ex-técnico da seleção brasileira está curado do câncer, segundo o médico ex-seleção brasileira José Luiz Runco. Ele acompanhou o amigo e vizinho na ida ao Maracanã para participar do Futebol Solidário, evento da Globo para auxiliar a população do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Parreira, de 81 anos, completou o tratamento contra o linfoma de Hodgkin, iniciado no ano passado.

Runco não foi o responsável pelas sessões de quimioterapia, mas é próximo de Parreira pelo histórico na seleção e por morarem no mesmo condomínio no Rio.