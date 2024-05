Copa América: Sem definição sobre Paquetá, Dorival diz como quer a seleção

Ainda com a situação de Lucas Paquetá pendente de uma definição na CBF, o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, disse o que buscará na seleção brasileira para os amistosos e a Copa América: regularidade e equilíbrio. No meio disso tudo, ele evita cravar como será a formação titular do Brasil para os próximos compromissos.

"Titularidade é momentânea. Alterações podem acontecer ao longo do processo. São grandes jogadores, de ótimo nível. Teremos 26 atletas em condições de brigar por posições. Nossa obrigação é fazer as opções corretas, para que tenhamos um padrão definido. Em cima desse padrão, as melhores peças que se encaixem", disse Dorival, ao chegar ao Futebol Solidário, no Maracanã, neste domingo.

O que fazer a partir de semana que vem, na preparação da seleção? "Todo trabalho é para que você tente encontrar novamente o equilíbrio para a nossa equipe. Variações vão ocorrer a partir do momento em que você esteja mais estruturado. Teremos um período suficiente para treinamentos e chegarmos na Copa America em boas condições de fazermos a melhor competição possível, lutarmos pela conquista, fazendo com que o equilíbrio da equipe seja um ponto forte. É em cima disso que temos que trabalhar neste momento, para que busquemos ali na frente um caminho mais seguro, de uma regularidade que possa nos manter entre as equipes que briguem sempre pelas primeiras colocações".