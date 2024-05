Ex-Palmeiras se aposentou aos 29, virou empresário e é disputado na várzea

O lateral direito Luís Felipe surgiu como uma das grandes promessas da base do Palmeiras e ganhou destaque pelo Alviverde na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2013. No entanto, um ano depois, ele deixou o clube após quase dez anos pela porta dos fundos.

Chegou um certo momento que teve essa situação em que pedi um contrato alto [para renovar com o Palmeiras], mas na minha cabeça eu já estava há quase dez anos no clube. Eu tinha dado prioridade para o Palmeiras, só que o Palmeiras estava passando por momentos difíceis na época. E, às vezes, a gente não queria ou não entendia o processo. Às vezes nós só olhamos para nós, o que é normal, para depois olhar o problemas dos outros. Acabou que eu escolhi parar no futebol português, no Benfica. Luís Felipe, em entrevista ao UOL.

A ida precoce para a Europa não funcionou para Luís Felipe. O lateral encerrou a carreira com apenas 29 anos após muitos empréstimos em equipes de menor expressão no Brasil, e hoje usa a carreira como exemplo aos mais jovens que querem seguir o caminho do futebol.