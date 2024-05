Xavi diz viver 'dias complicados', mas fala em voltar um dia ao Barcelona

A relação com o presidente Joan Laporta teria sido um dos motivos para a demissão. Xavi falou sobre a conversa que teve com o dirigente.

Estive ontem com ele e me explicou seus motivos de por que acredita que o clube precisa de uma mudança de rumo e de treinador. Só me resta aceitar e respeitá-lo. É ele quem toma as decisões.

O ídolo do Barça declarou que gostaria de voltar no futuro: "Por que não? Eu gostaria. Eu aproveitei, mas também sofri. Uma montanha russa de emoções. Não fecho a porta."

Xavi não deve assinar com outro clube tão cedo. O espanhol comentou que cogita descansar até ver o que o futuro irá trazer.