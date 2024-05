Com Marta titular, Orlando vence 8 jogos seguidos e quebra recorde nos EUA

Em campo do começo ao fim, Marta ajudou suas companheiras na oitava vitória seguida do Orlando Pride na NWSL, um novo recorde que veio diante do Portland Thorns, derrotado pelo placar de 2 a 1.

O que aconteceu

Com dois gols da zambiana Barbra Banda, o Orlando Pride derrotou o Portland Thorns na última sexta-feira (24) e estabeleceu o novo recorde de vitórias seguidas na principal liga feminina dos Estados Unidos.

Curiosamente, o recorde anterior pertencia ao Portland Thorns, que venceu sete jogos seguidos em 2014.