Melo defende dirigente e diz que Corinthians perdeu patrocínio com polêmica

Saída de Sérgio Moura: "É absurdo o que estão fazendo com um pai de família e grande profissional, elogiado até por rivais. Falei com o Casares e ele me disse que peguei o que tem de melhor no mercado (...) Temos um profissional que trouxe o maior patrocínio da história e está sendo cobrado assim. O que o Sérgio fez nessa negociação eu nunca vi ninguém fazer. Trouxe o patrocínio, brigou pelos valores, ele está devolvendo o Corinthians ao patamar dele".

Confio em todos que coloquei lá, mas colocar a mão no fogo não coloco nem pelos meus filhos porque eles podem fazer uma besteira. Mas confio e dou toda a autonomia. Confio em todos que coloquei. Ninguém vai me fazer tirar alguém que indiquei por pressão. Sou homem, tenho caráter. Se eu coloquei, só tiro se tiver prova contundente. O Sérgio só aceitei ele temporariamente fora porque ele me pediu isso. Disse que precisa se defender e quer processar esses caras fora do Corinthians. Augusto Melo, ao canal Cross, no YouTube

(Mais informações em breve)