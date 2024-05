Abel tranquiliza Palmeiras, mas não explica qual a 'verdade' em polêmica

As declarações de Abel Ferreira tiveram dois objetivos: acalmar os torcedores do Palmeiras e encerrar qualquer tipo de suposição sobre o assunto por parte da imprensa. Durante a semana, foram publicadas diversas versões do possível acerto de Abel com o Al Sadd, o que incomodou o técnico. Por isso, ele garante que só existe uma verdade: não assinou um pré-contrato.

"Muito obrigado de coração aos torcedores pelo apoio e carinho. Era isso que eu queria dizer. Sobre esse assunto não falo mais", disse Abel sobre o tema, agradecendo aos torcedores do Palmeiras, que em grande maioria estão do lado do treinador nessa história.

O tom de Abel de "assunto encerrado" tem colaboração do Palmeiras e de seu estafe. Desde que notícia de que o treinador estava sendo processado veio a público, tanto o Palmeiras quanto o seu estafe optaram pelo silêncio. A resposta enviada aos jornalistas foi: "O clube está ciente do caso e já tomou todas as medidas cabíveis". A estratégia da defesa é falar o menos possível sobre o tema.

As declarações de Abel ao Palmeiras

O discurso do treinador foi um prato cheio para o torcedor palmeirense, que já dizia que Abel não devia explicação alguma.

Ele usou lemas da torcida, como "chiqueiro" e "alma e o coração", agradeceu o apoio que recebeu a torcida após a polêmica e disse que tem muito orgulho de ser o técnico do Palmeiras.