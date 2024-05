Abel não diz se assinou pré-contrato com Al Sadd e se declara ao Palmeiras

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, abriu a coletiva de imprensa após a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil falando sobre o processo do Al Sadd na Fifa, se declarou à torcida palmeirense, mas não falou se realmente assinou um pré-contrato com o clube qatari.

O que ele disse

Eu vou fazer uma breve declaração sobre esse assunto. Esperei até o dia de hoje porque gosto de falar com vocês olhos nos olhos, como sempre fiz. A minha carreira de treinador é um livro aberto, começou em 2012. É um livro que tem capítulos de glória, alguns capítulos de tristeza e frustração, e tem duas, três páginas que eu rasgaria, mas infelizmente eu acho que um livro é genuíno quando todos os ingredientes estão lá dentro.