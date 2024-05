Footstats: Piquerez recebe pior avaliação em empate do Palmeiras; veja nota

Piquerez foi eleito, de acordo com o Footstats, o pior jogador do Palmeiras no empate contra o Botafogo-SP, em jogo disputado na noite de hoje (23), pela terceira fase da Copa do Brasil. O melhor da equipe de Abel Ferreira foi o zagueiro Murilo, importante nos desarmes nos ataques do time de Ribeirão Preto.

Veja todas as notas

Marcelo Lomba - 5,9

Marcos Rocha - 6,4

Gustavo Gómez - 5,8

Murilo - 6,5

Piquerez - 4,9

Zé Rafael - 5,5

(Gabriel Menino) - 5,3

Richard Ríos - 5,4

(Aníbal Moreno) - 5,9

Raphael Veiga - 5,7

Lázaro - 5,3

(Rony) - 5,6

Endrick - 5,5

(Luis Guilherme) - 5,7

Estêvão - 5,1

(Mayke) - 5,0