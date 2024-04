Textor rebate críticas de Leila Pereira: 'Pare de agir como culpada'

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, respondeu às recentes críticas feitas a ele pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

O que ele disse

Ela diz que sou louco que não produzi provas. Isso é mentira. Ela está mentindo. É desinformação. Sempre que ela entra no ar e diz "ele faz essas alegações sem provas", ela mente intencionalmente. Ela sabe exatamente o que fiz no STJD. Ela coloca uma tremenda pressão sobre eles. Não sei dizer porque ela é tão contrária a isso. Há outros clubes que podem estar envolvidos em manipulação de resultados, e os presidentes responderam de uma maneira completamente diferente. Eles disseram "se algum dos meus jogadores fez algo errado, se aconteceu algo com o adversário onde eles fizeram algo errado, eu quero saber. E, John, eu estou com você"





- John Textor, à Botafogo TV