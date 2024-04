Alfinetadas em Leila e reunião com presidente: o dia de Textor no STJD

Se antes chegou a questionar a competência do STJD para analisar as denúncias que diz ter sobre manipulação de partidas no Brasileirão, John Textor dedicou na última quarta-feira um intervalo de pelo menos sete horas à corte desportiva do futebol.

O décimo andar da Rua Uruguaiana 55, no coração do Centro do Rio, foi onde o dono da SAF Botafogo deu expediente, tentou explicar questões envolvendo as acusações e alfinetou algumas vezes a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

"Leila diz que não há manipulação de resultado, mas celebra o papel na comissão para investigar manipulação de resultados. O gringo é suspenso e a Leila ganha um aperto de mão do presidente da CBF no estádio de Wembley", disse Textor, referindo-se ao cargo de chefe de delegação exercido pela presidente do Palmeiras nos últimos amistosos da seleção brasileira.