Mbappé anuncia saída do PSG ao final da temporada: 'Muitas emoções'

O atacante Mbappé anunciou nesta sexta-feira (10) que deixará o PSG ao final desta temporada. O francês tem contrato até o junho de 2024 e optou por não renovar o vínculo.

Quero anunciar para vocês que este é o meu último ano no PSG. Não vou renovar [meus contrato] e a aventura se encerrará nos próximos dias. Farei meu último jogo no Parque dos Príncipes no domingo. Mbappé, no X, antigo Twitter.