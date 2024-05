Augusto Melo se reúne com a Vai de Bet para evitar rescisão de contrato

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, se reuniu com a Vai de Bet para evitar a rescisão do contrato com a patrocinadora máster do clube. A informação é do colunista Samir Carvalho, no De Primeira.

Segundo Samir, o presidente também está sendo pressionado no Corinthians para desligar os dois diretores citados na denúncia da existência de um "laranja" na intermediação com a Vai de Bet, provada por Juca Kfouri em sua coluna no UOL.