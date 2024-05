Corinthians desiste de contratar influencer após descobrir ameaças a Cássio

A "Central do Timão" mostrou que Cássio e sua família foram ameaçados em 2022, em um processo que acabou arquivado no ano passado. Cássio não compareceu ao julgamento.

Avisa esse vagabundo do Cássio e da mulher dele, essa vadia, que a guerra só está começando. Ou ele sai do Corinthians ou as consequências serão trágicas

Um dos trechos que constam no boletim de ocorrência.

O Corinthians, segundo apurou o UOL, não sabia do ocorrido e desistiu de efetivar a contratação que foi antecipada pelo influenciador antes mesmo da assinatura do contrato. Edu Oliver esteve no Parque São Jorge nesta quarta-feira (22) e publicou nas redes sociais seu "primeiro e último dia na Corinthians TV".