Os bastidores que fizeram Abel desistir do Al Sadd para ficar no Palmeiras

Danilo Lavieri, colunista do UOL, revelou durante a Live do Palmeiras — toda terça-feira, às 17h, no Youtube do UOL Esporte — os bastidores que fizeram Abel Ferreira desistir de assumir o Al Sadd para seguir no Palmeiras. Flavio Latif, setorista do Alviverde, e o jornalista Paulo Massini também participaram do papo.

O que aconteceu

Palmeiras não sabia que Abel Ferreira tinha assinado carta de intenção para assumir o Al Sadd. No dia 8 de dezembro, o Palmeiras fez uma publicação nas redes sociais anunciando o "fico" de Abel, mas a diretoria alviverde não fazia ideia de que o técnico português tinha assinado um documento com o clube qatari.

Além disso, Al Sadd e Abel Ferreira já tinham um pré-acerto de como seria feito o pagamento da multa rescisória do treinador ao Palmeiras. Em março de 2022, o Alviverde renovou o vínculo com o técnico português até o final de 2024 e ele só deixaria o clube antecipadamente com pagamento de multa.