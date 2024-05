Corinthians periga, mas respira com gol no fim e avança na Copa do Brasil

O Corinthians flertou com a possibilidade da decisão nos pênaltis, mas marcou no fim e venceu o América-RN por 2 a 1, na Neo Química Arena, confirmando sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Yuri Alberto inaugurou o placar no final do primeiro tempo, Wanderson deixou tudo igual na volta do intervalo, e Cacá marcou nos acréscimos. Com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, o Alvinegro paulista avançou de fase com 4 a 2 no placar agregado.

A classificação vale uma premiação de R$ 3,47 milhões aos cofres do clube. No torneio desde a primeira fase, o Timão embolsou quase R$ 9 milhões até então.