Corinthians acerta renovação de contrato do zagueiro João Pedro Tchoca

O Corinthians acertou a renovação de contrato do zagueiro João Pedro Tchoca, de 20 anos, que foi promovido ao profissional após o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024.

O que aconteceu

O novo contrato do defensor com o Timão será válido até o final de 2026, segundo apurou o UOL. Tchoca tinha vínculo com o alvinegro até março de 2025, e a partir de setembro poderia assinar pré-contrato com qualquer outro clube.

A multa rescisória para clubes do exterior será de 100 milhões de euros (R$ 557 milhões na cotação atual). A expectativa é de que as partes assinem o contrato na sexta-feira (24).