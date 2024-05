Amazonas x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Brasil

Amazonas e Flamengo fazem, nesta quarta-feira, o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida será às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus.

O confronto tem transmissão do Premiere (pay-per-view) e do SporTV (TV fechada). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O jogo de ida terminou com vitória do Fla. No Maracanã, Pedro garantiu o 1 a 0 dos cariocas. Uma vitória simples do Amazonas leva o duelo aos pênaltis.