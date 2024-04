Palmeiras quer vender emprestados de luxo, mas nenhum têm situação definida

O Palmeiras quer negociar os três "jogadores de luxo" que estão emprestados em outros clubes, mas até o momento não encaminhou a situação de nenhum deles.

O que aconteceu

O meia-atacante Bruno Tabata, o meio-campista Eduard Atuesta, e o atacante Rafael Navarro não estão nos planos do Palmeiras para o restante da temporada. O Alviverde acredita que o elenco está muito bem servido, e os jogadores não receberiam oportunidades em um retorno.

Bruno Tabata: o meia está emprestado ao Qatar SC até 30 de junho de 2024. Ele é o emprestado de maior sucesso. No clube qatari são 24 jogos, 9 gols e 6 assistências — no Palmeiras ele só fez dois gols em mais de 30 jogos. A opção de compra no contrato é de 5 milhões de euros (cerca de R$ 27,6 milhões na cotação), mesmo valor que o Alviverde pagou para tirá-lo do Sporting.