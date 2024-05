Palmeiras segue em preparação para jogo da Copa do Brasil; Aníbal treina normalmente

O Palmeiras voltou às atividades na manhã desta segunda-feira depois de folga recebida no domingo e teve novidades. O elenco deu sequência à preparação para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Botafogo-SP. A bola rola às 19 horas (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

O meio-campista Aníbal Moreno, recuperado de um trauma no olho direito, começou a transição física e trabalhou em tempo integral com o elenco, mas com algumas restrições. Na atividade inicial atuou como "curinga". O argentino sofreu o trauma no dia 9 de maio, na goleada por 5 a 0 sobre o Liverpool-URU, pela Libertadores.

No último sábado, Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, participaram do jogo-treino contra o São Bento, vencido pelo Verdão por 6 a 1, na Academia de Futebol. Em fase final da recuperação, a dupla está em processo de transição física antes de reforçar a equipe na sequência da temporada.