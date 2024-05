Arena do Grêmio segue alagada, mas gramado começa a aparecer; veja imagens

A Arena do Grêmio segue com vários pontos de alagamento, porém o gramado do estádio começa a aparecer com o recuo das águas do Guaíba. O cenário mostra a destruição deixada pelo efeito do clima.

O que aconteceu

A água chegou até a altura das cadeiras do estádio gremista, tomando toda parte inferior do local. O campo ainda está submerso nas laterais, mas o centro começa a secar.

A demora no recuo da enchente aconteceu em razão do desligamento das casas de bombas, como explicou ao UOL o hidrólogo Fernando Dornelles. Além disso, o Guaíba é mais alto nesta área do que na região do Beira-Rio.