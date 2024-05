Camisa conjunta agrada Inter e Grêmio, mas não para jogos oficiais

As ações, porém, podem ganhar um novo capítulo com o lançamento de uma camisa conjunta. No entanto, o material não serviria para jogos oficiais.

Tanto vermelhos quanto azuis — no momento ambos roxos — enxergam com bons olhos a possibilidade da peça ser comercializada com fins solidários. Mas apenas como um produto promocional. A ideia ainda será debatida entre as direções.

Vale lembrar que Inter e Grêmio possuem acordos com fornecedoras de material esportivo diferentes. O Colorado veste Adidas, o Tricolor usa Umbro.

A ideia da camisa, se acontecer, se vingar, seria uma ação promocional da campanha. A identidade dos clubes, a marca, é mais forte para a campanha. Este é o objetivo. Uma camisa promocional que a camisa possa fazer uso, comprar, é uma ideia que surgiu e pode ser trabalhada, sim

Alessandro Barcellos, presidente do Inter