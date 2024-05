Inter e Grêmio se unem em campanha pelo RS e arrecadam R$ 28,4 milhões

Grêmio e Inter oficializaram nesta terça-feira (21) um programa de ações em benefício dos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O 'Jogando Juntos - Pela Reconstrução do RS' já arrecadou R$ 28,4 milhões numa ação inédita de união entre os tradicionais rivais, com apoio do governo do estado.

O que aconteceu

O Rio Grande do Sul ainda sofre os efeitos da maior tragédia climática de sua história. Segundo o boletim da Defesa Civil do RS na manhã deste terça, foram, 161 mortos, mais de 580 mil desalojados, mais de 70 mil pessoas ainda em abrigos, 806 feridos e 85 ainda desaparecidos.

A campanha usa o roxo como símbolo de união, pela cor ser a junção do azul do Grêmio com o vermelho do Inter. Foi oferecido a todos os clubes do Brasileirão que usem a braçadeira de capitão nesta tonalidade. Inter e Grêmio usarão. O plano é conquistar novos parceiros fora do RS para a ação conjunta.