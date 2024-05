Por que o Beira-Rio secou e a Arena segue debaixo d'água

Os dois principais estádios de Porto Alegre vivem momentos diferentes. Enquanto o Beira-Rio, do Inter, secou, evidenciando um cenário de destruição, a Arena do Grêmio segue com setores — entre eles o gramado — submersos. Se ambos estão próximos ao curso do Guaíba, por que o comportamento da água é diferente?

A explicação

Para entender os cenários diferentes o UOL consultou o professor Fernando Dornelles, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

Primeiro é importante salientar que Beira-Rio e Arena, ainda que próximos do Guaíba, estão em locais diferentes da capital gaúcha. O estádio do Inter fica no bairro Praia de Belas, entre o centro e o sul de Porto Alegre. A Arena do Grêmio está no bairro Humaitá, zona norte da cidade, quase divisa com o município de Canoas, um dos mais atingidos pela tragédia climática.