Flamengo tem 3 modelos econômicos para construção do estádio; entenda

O Flamengo se mexe nos bastidores para construir seu estádio próprio e trabalha com três possibilidades de modelo econômico para viabilizar a obra. Foi o que revelou o colunista Rodrigo Mattos no quadro "Finanças do Esporte", no De Primeira.

As três hipóteses são: 1) criar uma SAF do Flamengo e vender percentual minoritário; 2) criar uma empresa com fins específicos; 3) financiar com dinheiro do caixa do clube. Segundo Mattos, a segunda opção é que a tem mais chance de sair do papel na Gávea.