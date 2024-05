Presidente do Vasco deseja iniciar reforma de São Januário em dezembro

Pedrinho, presidente do Vasco, indicou a intenção que as obras para a reforma de São Januário tenham início no fim deste ano. O projeto para a utilização do potencial construtivo foi debatido em audiência pública na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (15).

Tenho me dedicado com muita força nesta questão do estádio. Que a gente consiga assinar o potencial passando por todos os processos o mais rapidamente possível, sem promessas, porque isso depende muito dos trâmites naturais da Câmara, ajustes das emendas do PL [projeto de lei] para que possamos, se tudo correr dentro das perspectivas, iniciar a obra em dezembro.