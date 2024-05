777 vira tema em debate sobre São Januário na Câmara: 'Nenhum poder sobre'

Importante enfatizar isso. Estamos falando com o Vasco da Gama, com o presidente Pedrinho

Carlo Caiado, presidente da Câmara

Classificação e jogos Brasileirão

Arquiteto apresenta projeto e vereadora faz questionamentos

O arquiteto Sérgio Dias apresentou o projeto arquitetônico que já foi aprovado pela Prefeitura do Rio. A presença e apresentação do profissional confirmam que o presidente Pedrinho abraçou a ideia do "Caixotinho" - apelido que os vascaínos batizaram popularmente nas redes — deixando para trás a possibilidade inicial de se fazer outro tipo de construção.

A vereadora Teresa Bergher (PSDB-RJ) fez questionamentos. Ela indagou, principalmente, sobre os reais benefícios ao entorno do estádio e às comunidades, algo enfatizado por vereadores vascaínos.

Thiago Ramos Dias, subsecretário executivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, também falou sobre o assunto. O vereador Pedro Duarte (Novo-RJ) indagou alguns pontos da concessão do potencial construtivo. Ficou decidido que na próxima audiência pública estas questões mais técnicas serão esclarecidas.

Representantes de comunidades e organizadas falam de preconceito

Representantes de comunidades e organizadas do Vasco defenderam o entorno de São Januário. Presidente da Associação de Moradores da Barreira do Vasco, Vaninha falou sobre a mágoa pela forma como o local foi tratado pelo Poder Judiciário no período em que o estádio ficou suspenso. Já o presidente da Associação das Torcidas Organizadas do Vasco, Marcelo Rocha, reforçou a fala classificando o ato das autoridades como um preconceito.