Cássio relembra ameaças da torcida do Corinthians, mas rechaça mágoas

Em entrevista coletiva sobre sua despedida do Corinthians, ocorrida neste sábado (18) no CT Joaquim Grava, o goleiro Cássio foi perguntado sobre os momentos de pressão no clube.

O ídolo corintiano foi indagado sobre um desabafo que fez após a derrota do Corinthians para o Argentinos Juniors, pela Sul-Americana, no mês passado, quando verbalizou a possibilidade de deixar o Corinthians, e aproveitou para falar também de outros momentos turbulentos com a camisa alvinegra, como quando recebeu ameaças, em 2022.