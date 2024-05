Cássio diz que já sanou pendências com o Corinthians: 'Foi tranquilo'

Em sua última entrevista coletiva com a camisa do Corinthians, Cássio falou sobre possíveis pendências que tinha que resolver antes de assinar contrato com o novo clube.

Não cheguei a pensar no novo clube ainda, estão sendo dias emocionantes. Não pensei porque não tenho nenhum contrato assinado ainda, meu foco era resolver algumas pendências com o clube e acabamos resolvemos. Tenho certeza que vai ser um momento especial, vai ser uma novidade.

disse o goleiro.

O que aconteceu

O Corinthians informou que rescindiu amigavelmente o contrato com o goleiro de 36 anos. Ele tinha mais sete meses de contrato, já que seu vínculo ia até o final deste ano. Em entrevista coletiva, o goleiro falou sobre pendências financeiras a serem soluiconadas.