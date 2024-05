Cássio terá busto no Corinthians e brinca: 'Legal ter essa homenagem vivo'

Cássio será homenageado pelo Corinthians com um busto no Parque São Jorge. A decisão foi anunciada pelo presidente Augusto Melo em coletiva de imprensa realizada no CT Joaquim Grava, na tarde de hoje (18).

O que aconteceu

O Timão homenageará o ídolo com um busto na sede social do clube. Cássio se juntará a Zé Maria, Wladimir, Marcelinho Carioca, Ronaldo Giovaneli, Teleco, Rivellino, Sócrates, Luizinho, Baltazar, Cláudio e Neco, que também fora eternizados no PSJ.

A homenagem, que ainda não tem data definida para ocorrer, tirou risos do goleiro, que ficou feliz de saber que receberá ainda em vida.