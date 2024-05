Escritório contratado por 777 defendeu Eurico em caso 'urna 7' no Vasco

Por causa da suspeita de irregularidades, a oposição entrou na Justiça para anular os votos. Com o parecer favorável, Julio Brant foi declarado vencedor. No entanto, o mesmo acabou sendo derrotado por Alexandre Campello na votação no Conselho Deliberativo.

Classificação e jogos Brasileirão

A eleição do Vasco é indireta. A chapa vencedora elege 120 conselheiros, enquanto a segunda colocada escolhe 30. Estes 150 se unem aos 150 conselheiros natos para, juntos, decidirem o presidente no Deliberativo.

Sócio de esposa de ministro do STF

Sérgio Bermudes é sócio de Guiomar Mendes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O escritório, por exemplo, já defendeu o empresário Eike Batista nas investigações da Lava-Jato.

Bermudes tem a missão de derrubar a liminar que tornou a 777 minoritária na sociedade da SAF do Vasco. Com a decisão de momento, o Vasco passa a ter 69% do futebol contra 31% da empresa americana.

A 777 Partners enfrenta uma série de processos de fraude financeira. A empresa contratou também uma empresa especializada em falências.