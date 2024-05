Vasco encontra caixa zerado após retomar SAF: 'Pegos de surpresa'

Confira a nota oficial

"Fomos pegos de surpresa, considerando tudo o que o CEO Lucio Barbosa disse nos últimos meses sobre a saúde financeira da VascoSAF, inclusive quando comemorou o balanço apresentado e garantiu o caixa da empresa, o que foi confirmado pelos conselheiros, liderados por Julio Brant, que, em tese, tiveram acesso às informações no início desta semana.

Tão logo tenhamos maiores informações, comunicaremos oficialmente".

Verba da Betfair ainda não entrou

O UOL apurou que a equipe do CEO Lúcio Barbosa mantém tranquilidade em relação a situação. Levam em consideração que, neste período do ano, os caixas ficam mais apertados em função dos Estaduais não serem lucrativos e porque as cotas de TV ainda não entraram.

No caso específico do Vasco, a verba de patrocínio da Betfair só irá entrar no fim de maio. O contrato de patrocinador máster poderá render até R$ 115 milhões no vínculo até dezembro de 2025.