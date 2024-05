Leverkusen bate Augsburg, chega a 51 jogos invicto e levanta taça do Alemão

O Bayer Leverkusen, campeão invicto com antecedência, encerrou sua participação na Bundesliga hoje (18) com uma vitória por 2 a 1 sobre o Augsburg. Este é o primeiro título da equipe no Campeonato Alemão desde sua fundação em 1903.

O que aconteceu

Gols do Bayer Leverkusen foram marcados por Boniface, aos 11' e Andrich aos 26' do primeiro tempo. Kömür diminuiu para o Augsburg aos 16' do segundo.

A equipe alcançou a marca de 51 jogos seguidos sem perder. A última derrota foi no dia 27 de maio de 2023, para o VfL Bochum.