Al-Hilal salva invencibilidade no Saudita em jogo com homenagem a gaúcho

Al-Nassr e Al-Hilal empataram por 1 a 1 nesta sexta-feira (17) em clássico do Campeonato Saudita com homenagem ao gaúcho Alex Telles e emoção até o fim.

O que aconteceu

A torcida do Al-Nassr fez bandeirão com mensagem em português para Telles. A faixa também tinha a imagem do atleta com a bandeira do Rio Grande do Sul. O lateral esquerdo é natural de Caxias do Sul (RS) e teve passagens por Juventude e Grêmio antes de sair do Brasil. Seu estado natal vem sofrendo com alagamentos ao longo deste mês.