Time da Holanda que comemorou acesso antes do fim perde e fica sem promoção

Na última rodada continuou a depender de si e foi derrotado por 2 a 0 para o próprio Groningen. A equipe, então, dependeria dos playoffs para se classificar.

O time acabou sendo derrotado pelo NAC (3-1) no jogo de ida e no jogo de volta em casa receberam um doloroso (0-5), ficando sem o sonhado acesso.

Torcedores ficam revoltados

Os torcedores que há duas semanas haviam invadido o campo para comemorar com os jogadores responderam jogando garrafas no gramado, o que forçou a interrupção do jogo várias vezes.

Os promovidos para a primeira divisão foram o Willem II e o Groninguen, respectivamente.