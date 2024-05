Rivaldo pede para Casemiro, G. Jesus. e Antony deixarem a Premier, diz site

Antony, que o Manchester United contratou por £ 82 milhões há quase dois anos, marcou apenas uma vez na Premier League nesta temporada.

Gabriel Jesus marcou apenas quatro gols em 26 jogos no campeonato, embora o Arsenal tenha lutado pelo título nesta temporada e ainda possa ser coroado campeão da Premier League no último dia.

"Ainda digo que o extremo do Manchester United, Antony, é um grande jogador [..;] Ele já disputou uma Copa do Mundo pelo Brasil e ainda é jovem e tem muito futebol para jogar", disse Rivaldo à Betfair.