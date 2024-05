Juventude descarta treinar e jogar como mandante fora do Rio Grande do Sul

O Juventude descarta deixar o Rio Grande do Sul para treinar e realizar seus jogos como mandante. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Fabio Pizzamiglio.

O que aconteceu

As enchentes e deslizamentos no Rio Grande do Sul obrigaram Grêmio a definir treinos e jogos fora do RS. O Internacional ainda não confirmou seu destino mas deve ter a mesma conduta.

Enquanto isso, o Juventude vai no sentido contrário e quer seguir atuando em Caxias do Sul. Diferente da dupla Gre-Nal, o clube da serra não teve o estádio Alfredo Jaconi ou seu CT afetados pela condição climática.