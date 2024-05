Fla: Gerson diz que correu risco de parar de jogar e lembra choro de médico

O volante Gerson ficou dois meses sem jogar por um problema no rim. Em entrevista à FlaTV, ele revelou que correu risco de precisar parar de jogar e lembrou a emoção do médico do Flamengo que o acompanhou.

Afeta psicologicamente. Estava bem num dia, do nada passei mal, fui para o hospital, me internei duas ou três vezes. Passei a dar mais valor à vida. Ficava no telefone quase 24h. A gente não é médico, não tem essa ciência, mas até o último dia que fui ao hospital tirar o cateter... Agradeço a todos os médicos, doutor Marcelo (Soares), (Márcio) Tannure e agradeço em especial ao Bassan (Fernando). Foi uma parada que me surpreendeu. Quando tirei o cateter indo para casa, o Bassan se emocionou e meio que chorou, e eu perguntei: "Por quê?".