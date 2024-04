Romário treina com America e brinca sobre contagem de gols: 'Vou estar ali'

Romário é também o presidente do America.. Ele foi eleito em pleito realizado ano passado. O Mecão era o clube de coração de Seu Edevair, pai do Baixinho.

Ele é senador pelo Partido Liberal (PL). Ele está no segundo mandato pelo Rio de Janeiro — foi reeleito em 2022.

O que mais ele falou?

Pênalti é responsabilidade do presidente? "Responsabilidade para o presidente. O presidente vai pedir para bater, se o treinador decidir que não, o treinador vai sair e o presidente vai bater de qualquer jeito (risos). Meu maior objetivo aqui é jogar com o meu filho. Já ouvi e leio que muitos atletas têm esse objetivo. Estava vendo que o Lebron James pode jogar com o filho ano que vem, o Rivaldo já teve essa possibilidade. Muitos quiseram, mas pouquíssimos tiveram essa oportunidade. O mais importante é não atrapalhar a parte técnica do America e o objetivo maior de todos que estão trabalhando, que é fazer um grande campeonato"



Quando era jogador, não gostava de treinar. Mudou? "Continuo não gostando de treinar, de fazer treinamento, de correr vários quilômetros, fazer força desnecessária. O meu treino vai ser esse, um joguinho com os caras, treino de finalização. Mas, como presidente, tenho de dar exemplo. meu filho está aí. Esse projeto nosso vai dar muito resultado"