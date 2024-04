Filho, gol, 'BBB' e fila para foto: o primeiro treino de Romário no America

Os jogadores que não estavam na atividade se tornaram torcedores. Eles assistiram à movimentação, fizeram o famoso "uuuhh" quando uma finalização do Baixinho passou perto e celebraram o gol com aplausos.

Romário também mostrou que ainda é "fominha". No intervalo, sentou para tomar uma água e demorou um pouco a mais que os outros para voltar a campo. Um membro da comissão técnica foi chamá-lo e brincou: 'Os caras disseram que você não queria mais'. "Tá maluco!', respondeu o presidente-jogador.

A presença do camisa 11 impressionou alguns jogadores. "Vou falar para o meu filho que joguei com o Romário", disparou Vitor Faísca, enquanto se organizava para o segundo tempo do coletivo.

O Baixinho também foi alvo de tietagem. Ao fim do treino, os companheiros fizeram fila para tirar foto ao lado dele.

Ele ressaltou que a agenda do America não vai atrapalhar o papel dele como senador. "Os jogos do America serão sábado, 15h. A tendência é treinar duas ou três vezes na semana. Segunda e sexta, é certeza. Tavez, quinta, se não bater com o Senado"