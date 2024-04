São Paulo anuncia técnico Luis Zubeldía até fim de 2025; veja detalhes

Estou muito feliz e confiante com este novo desafio. Os objetivos do São Paulo coincidem com os objetivos da nossa comissão técnica. Desejamos dar muitas alegrias à torcida tricolor paulista e poder fazer parte da prestigiosa história do clube Zubeldía ao site do São Paulo

?? Luis Zubeldía é o novo técnico do São Paulo.



O treinador argentino, que foi campeão da CONMEBOL Sul-Americana e do Campeonato Equatoriano pela LDU de Quito na última temporada, assinou contrato até 31 de dezembro de 2025.



?? Saiba mais > https://t.co/IgBkPOyqW6? pic.twitter.com/ddOt69VBDC ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 20, 2024

Detalhes do acerto

A diretoria estudou nomes estrangeiros antes de fechar com o argentino. O espanhol Domènec Torrent e o português Carlos Carvalhal, por exemplo, foram estudados.

Zubeldía tem 43 anos e estava sem clube desde janeiro, quando saiu da LDU após uma passagem com 40 vitórias em 71 jogos no Equador.

O novo técnico do São Paulo, inclusive, era sondado para suceder Dorival, mas o lugar acabou ocupado por Carpini. O argentino já havia chamado atenção da diretoria paulista na eliminação do clube para a própria LDU, nas quartas da Sul-Americana do ano passado.