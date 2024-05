São Paulo: Zubeldía supera falta de tempo com maratona de vídeos de atletas

Os vídeos foram a forma que o argentino encontrou para conhecer seus comandados em situação de jogo. Ele já deixou claro que cada treino neste início é fundamental para conhecimento, de fato, do elenco.

Classificação e jogos Brasileirão

Zubeldía chega ao CT da Barra Funda antes das 7h da manhã e, por vezes, dorme no local. Ele não está morando de fato no CT — está em um hotel —, mas fica no local sempre que julga necessário e trabalha até muito tarde.

Um exemplo desse trabalho foi a análise de Luciano. O treinador revelou, após o jogo contra o Vitória, que viu todos os gols do atleta em 2023.

O argentino, no entanto, não pede apenas arquivos de gols ao departamento. Zubeldía solicitou diversos vídeos com diferentes situações de jogo para maximizar seu conhecimento.