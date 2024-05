Endrick tem as maiores médias de faltas cometidas e sofridas do Palmeiras

O volante Gabriel Menino e os zagueiros Murilo e Gustavo Gómez ostentam a segunda maior média de faltas realizadas do time: 1,80 por partida. Vale lembrar que Endrick já levou três cartões amarelos no Brasileirão.

A quantidade de faltas cometidas por Endrick também é expressiva se a compararmos com atletas de outras equipes.

Até aqui, o habilidoso jogador do Palmeiras só não fez mais faltas no Brasileirão do que Saravia , do Atlético-MG, e Galdames, do Vasco. Cada um registra 14 infrações cometidas.

Visado

A habilidade de Endrick faz com que ele seja o jogador do Palmeiras mais visado pelos adversários. Foram 16 faltas recebidas em seis partidas, média de 2,67 por jogo. Piquerez é o palmeirense com a segunda maior média de faltas sofridas: 1,8.

Em termos ofensivos, Endrick é o jogador do Alviverde com a melhor média de dribles certos na competição. Ele tem a marca de 1,50 drible correto por apresentação.

O atacante também é quem mais finaliza em média entre os palmeirenses. Ele faz 1,83 arremates. Até agora foram 11 finalizações. Apenas duas foram certas.