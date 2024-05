Veiga foi da perfeição à decepção nos pênaltis; veja outros batedores

Estêvão bateu apenas um pênalti pelo Palmeiras e impressionou com um golaço no ângulo contra o Cuiabá. Ele ganhou moral com a torcida e a comissão técnica após a penalidade.

Apesar da comoção, Estêvão bateu pênaltis na base do Palmeiras e perdeu um. Em 2022, na semi da Copa do Brasil sub-17, ele acabou chutando no travessão um pênalti contra o Sport.

