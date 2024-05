Rodada tem Palmeiras terrível em 'casa', alívio de Tite e debate por pausa

No Brasileirão ainda marcado por adiamentos em razão da calamidade no Rio Grande do Sul e em uma rodada ainda afetada pela Copa Verde, o Verdão esteve com problemas jogando "em casa". Ou melhor, no que a diretoria propôs que seja a casa provisória do Palmeiras quando o Allianz Parque receber shows.

Quem se sentiu muito bem foi o visitante e líder Athletico, mais uma vez na ponta da tabela, com o Bahia (City) colado. A diferença a favor do time paranaense é no saldo de gols.

O que mais teve?

O alívio de Tite e do Flamengo, depois de protestos e muita pressão por conta dos resultados ruins recentemente